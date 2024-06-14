Саундтреки Ханса Циммера, «Сапфировая бездна» и «Семейный переполох»

В Челябинске на ближайшей неделе можно послушать саундтреки Ханса Циммера в исполнении оркестра Gagmo, концерты народного артиста России Сергея Жилина и Марата Нигматуллина. В театрах покажут балет «Тысяча и одна ночь» и спектакль «Сапфировая бездна». На выставках можно посмотреть картины, посвященные предкам и поэту Александру Пушкину, а в кинотеатрах — фильмы «Тур с Иванушками» и «Семейный переполох», а также спецвыпуск мультфильма «Три богатыря. Ни дня без подвига».

Концерты

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Композитор Ханс Циммер

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Композитор Ханс Циммер

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Во Дворце культуры железнодорожников 15 июня состоится концерт оркестра Gagmo. Он исполнит саундтреки немецкого кинокомпозитора Ханса Циммера, которые многие могли услышать в таких кино и мультфильмах, как «Интерстеллар», «Гладиатор», «Дюна», «Король Лев», «Темный рыцарь» и многих других. Стоимость билета — от 1,3 до 2,5 тыс. руб. Возрастное ограничение 6+.

В детской филармонии 16 июня пройдет джазовый концерт народного артиста России Сергея Жилина с коллективом «Фонограф-Джаз-Трио». Они выступят в рамках международного фестиваля современного исполнительского искусства с программой «Посвящение Оскару Питерсону». Гости концерта смогут услышать композиции канадского джазового пианиста, а также Дюка Эллингтона, Луиса Бонфа, Флетчера Хендерсона, Бенни Гудмана, Самуэля де Ланге. Стоимость билета — от 700 до 1,5 тыс. руб. Возрастное ограничение 6+.

В детской филармонии 20 июня состоится концерт Марата Нигматуллина. Артист приезжает в Челябинск с программой «Сбудется» в честь одноименного альбома. Композиции артиста посвящены семье, любви, жизни, смерти и многим другим «вечным» темам. Стоимость билета — от 1,5 до 3,5 тыс. руб. Возрастное ограничение 10+.

Спектакли

В театре оперы и балета имени Михаила Глинки 15 июня покажут балет «Тысяча и одна ночь». На сцену выйдут артисты из Азербайджана в рамках пятнадцатого международного фестиваля балета. Представление было создано по мотивам сборника арабских и персидских сказок «Тысяча и одна ночь» азербайджанским композитором Фикретом Амировым еще в 1970 году. Основой балета стал «Рассказ о царе Шахрияре». В феврале 2024 года спектакль слегка изменили и обновили костюмы. Стоимость билета — от 800 до 5000 руб. Возрастное ограничение 12+.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дворец культуры Железнодорожников

Фото: Ольга Воробьева Дворец культуры Железнодорожников

Фото: Ольга Воробьева

Во Дворце культуры железнодорожников 18 июня состоится спектакль «Сапфировая бездна». Его представит екатеринбургский театр «НитьЯ». Постановка повествует о художнике Стиве и бродяге Йоргенсе, которые случайно встречаются в заброшенном парке у Сапфировой бездны. Стив ждет свою возлюбленную, а Йоргенс пришел туда покончить с собой. Оба героя даже не подозревают, чем закончится их встреча. Стоимость билета — от 1,4 до 1,9 тыс. руб. Возрастное ограничение 16+.

Выставки

В «Челябинском центре искусств» с 18 июня начнет работать выставка «12,5%». Она представляет собой творческий проект арт-дуэта Len.Inn, созданного Еленой Красненок и Инной Морозовой. Авторы работ заявляют, что 12,5% — это количество генов, которое достается человеку от каждого из прадедов. На выставке гости смогут увидеть произведения, созданные с помощью старых семейных фотографий, тканей и одежды. Вход свободный. Выставка продлится до 14 июля.

С 18 июня также в «Челябинском центре искусств» откроется выставка, посвященная Александру Пушкину. На ней будут представлены работы участников конкурса, посвященного 225-летию со дня рождения поэта. Гости выставки смогут увидеть графические и живописные картины, а также изделия декоративно-прикладного искусств. Вход свободный. Выставка продлится до 30 июня.

Кино

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Группа «Иванушки International»

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Группа «Иванушки International»

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В кинотеатрах Челябинска с 20 июня начнется прокат нового фильма «Тур с Иванушками». По сюжету, три подруги, фанатевшие в детстве от группы «Иванушки International», решают исполнить свою мечту и отправиться в тур по югу России, чтобы встретиться с гастролирующими участниками «Иванушек». Главные роли сыграли Агата Муцениеце, Анна Пескова, Ольга Схуарева. В фильме также снимаются участники группы «Иванушки International» — Кирилл Андреев, Андрей Григорьев-Аполлонов и Кирилл Туриченко. Стоимость билета в зависимости от кинотеатра и времени посещения можно узнать на официальных сайтах покупки билетов. Возрастное ограничение 16+.

С 20 июня в челябинских кинотеатрах также можно посмотреть мультфильм «Три богатыря. Ни дня без подвига». Это спецвыпуск, приуроченный к 20-летию выхода на экраны знаменитой серии про трех богатырей. На этот раз зрителям покажут три короткие истории, где Алеша Попович, Добрыня Никитич и Илья Муромец попадают в новые приключения. Стоимость билета в зависимости от кинотеатра и времени посещения можно узнать на официальных сайтах покупки билетов. Возрастное ограничение 6+.

В челябинских кинотеатрах с 20 июня в прокат выйдет фильм «Семейный переполох». Домохозяйка Аня, посвятившая всю жизнь семье и делам по дому, воспитывает трех детей, пока ее муж вечно пропадает на работе. Поссорившись с ним, героиня решает уйти от супруга, начав самостоятельно зарабатывать. Вместе с ней переезжают две дочки и сын. Пока Аня пытается самостоятельно прийти к успеху, дети же стараются вернуть маму к прежней жизни. Главные роли сыграли — Зоя Бербер, Владимир Гуськов, Ева Смирнова, Полина Айнутдинова, Савелий Кудряшов и другие. Стоимость билета в зависимости от кинотеатра и времени посещения можно узнать на официальных сайтах покупки билетов. Возрастное ограничение 6+.

Ольга Воробьева