Ограничения на трассах Челябинской и Курганской областей продлили из-за жары

На федеральных трассах в Челябинской и Курганской областях продлили запрет на движение большегрузов в дневные часы в связи с аномально жаркой погодой. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Управление автодорог “Южный Урал”».

Временное ограничение движения вводится с 12 до 18 часов 15 и 16 июня для транспортных средств, которые перевозят тяжеловесные грузы. Это касается участков трасс М5 Москва —Челябинск (1548-1871 км), М5 «подъезд к Екатеринбургу (11-130 км), А310 Челябинск — Троицк — граница с Республикой Казахстан (16-146 км), Р254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск —Новосибирск (12-465 км), Р254 Челябинск – Курган – подъезд к Тюмени (91-462 км), Р354 Екатеринбург — Курган (125-356 км).

Ограничения на дневное передвижение большегрузов на этих участках действует с 13 июня. Водителям рекомендуют учитывать эту информацию при планировании маршрута.

Юлия Гарипова

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