ЛДПР выдвинула Виталия Пашина на выборы челябинского губернатора

Партия ЛДПР выдвинула депутата законодательного собрания Челябинской области Виталия Пашина кандидатом на участие в выборах губернатора. Соответствующее решение принято на конференции регионального отделения 14 июня, сообщается в telegram-канале политической организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Избирательная комиссия Челябинской области Фото: Избирательная комиссия Челябинской области

Предвыборная программа Виталия Пашина сформирована на основе опроса под названием «Скажи Слуцкому правду», в котором участвовали 90 тыс. жителей региона, и затрагивает большинство сфер жизни: экологию, миграция, ЖКХ, социальную поддержку, здравоохранение, общественный транспорт, благоустройство.

Виталию Пашину 42 года. Он родился в челябинском поселке Сосновка. В 2000 году окончил Челябинское профессиональное училище №71 по специальности «электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации». В 2006 году окончил Челябинский педагогический университет по специальности «учитель физкультуры». В 2011 году получил второе высшее образование в Московской академии права и управления по специальности «государственное муниципальное управление». С 2013 года состоит в партии ЛДПР. В 2016-2021 годах был депутатом Госдумы РФ. С октября 2021 года депутат законодательного собрания Челябинской области.

Виталий Пашин как выдвиженец от ЛДПР уже участвовал в выборах губернатора Челябинской области в 2019 году. Тогда он занял третье место, получив 8,84% голосов избирателей.

Юлия Гарипова

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