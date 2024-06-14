Алексей Текслер подал документы для участия в выборах главы Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер направил пакет документов для участия в выборах на должность главы региона. Об этом сообщается в telegram-канале областной избирательной комиссии

Накануне челябинское региональное отделение партии «Единая Россия» выдвинула Алексея Текслера на выборы в качестве кандидата. С 14 июня действующий глава региона получил все права и обязанности кандидата на должность губернатора.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 13 июня документы в рамках процедуры выдвижения направили кандидаты от партий «Яблоко» и «Зеленая альтернатива» Степан Соловьев.

Юлия Гарипова

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