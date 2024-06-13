Два претендента на пост челябинского губернатора подали документы в избирком

В Челябинской области два претендента на участие в выборах губернатора направили в избирательную комиссию региона пакеты документов в рамках процедуры выдвижения. Это Степан Соловьев и Ярослав Щербаков, выдвинутые партиями «Зеленая альтернатива» и «Яблоко», соответственно, сообщает пресс-служба избиркома.

После подачи документов они приобретают все права и обязанности кандидатов на должность губернатора Челябинской области.

Степан Соловьев живет в Москве, является заместителем председателя партии «Зеленя альтернатива». На официальном сайте указано, что он специалист по организационному и документационному обеспечению. В 2020 году баллотировался в депутаты Государственного совета Республики Коми.

Председатель Челябинского регионального отделения партии «Яблоко» Ярослав Щербаков участвует в выборах главы области уже во второй раз. В 2019 году он не прошел муниципальный фильтр.

Юлия Гарипова

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