Ректором ЧелГУ переизбран Сергей Таскаев

В Челябинском государственном университете прошли выбора ректора. Действующий руководитель вуза Сергей Таскаев переизбран на второй срок, сообщили «Ъ-Южный Урал» в пресс-службе ЧелГУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ЧелГУ Фото: Пресс-служба ЧелГУ

Выборы прошли 14 июня в формате конференции работников и обучающихся Челябинского госуниверситета. Всего участвовали 99 делегатов. Большинство из них проголосовали за действующего ректора ЧелГУ Сергея Таскаева. Он продолжит руководить университетом до 2029 года.

Вторым кандидатом был заведующий кафедрой теоретического и прикладного языкознания историко-филологического факультета Андрей Селютин. Он является выпускником ЧелГУ, научно-педагогической деятельностью занимается уже больше 18 лет. Андрей Селютин также возглавлял в течение девяти лет учебно-научную лабораторию межкультурных коммуникаций Челябинского госуниверситета. Кроме того, он состоит в совете по русскому языку и российской словесности при министерстве образования и науки Челябинской области.

Сергей Таскаев является выпускном ЧелГУ и доктором физико-математических наук. Возглавлял 12 лет физический факультет, после чего в 2019 году стал ректором ЧелГУ. Является депутатом законодательного собрания Челябинской области.

Ольга Воробьева

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