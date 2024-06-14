Южноуралец осужден на 2,5 года колонии за участие в экстремистской организации

Южноуральский городской суд Челябинской области вынес приговор местному жителю, обвиняемому в вовлечении людей в ряды экстремисткой организации. В качестве наказания ему назначено лишение свободы на два года шесть месяцев в колонии общего режима, сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

Житель Южноуральска был задержан сотрудниками ФСБ в июне прошлого года. Суд и следствие установили, что горожанин был администратором интернет-ресурсов, которые использовались для координации членов экстремистской организации. Кроме того, он на постоянной основе размещал на этих ресурсах инструкции по проведению террористических актов и диверсий на территории РФ, а также вовлекал в организацию новых участников.

Суд признал южноуральца виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации). Уголовное дело возбуждено и расследовано следственным органом УФСБ России по региону.

Юлия Гарипова

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