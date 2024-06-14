Челябинская ГАИ усилит проверки пьяных водителей в выходные

Госавтоинспекция Челябинской области проведет проверки, чтобы выявить водителей, севших за руль в состоянии опьянения. Контроль усилят в предстоящие выходные, сообщает пресс-служба ГАИ.

Экипажи ДПС будут инспектировать улицы вместе с передвижными медпунктами министерства здравоохранения региона. Они позволяют провести медицинское освидетельствование водителей на состояние опьянения сразу на месте. Проверки пройдут по всей Челябинской области.

За вождение в нетрезвом виде грозит административная ответственность в виде штрафа 30 тыс. руб. и лишения водительских прав до двух лет. Повторное правонарушение считается уголовным преступлением с дальнейшим лишением свободы на два года.

Ольга Воробьева

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте