Суды Челябинской области выдворили почти 800 иностранцев из РФ с начала года
С начала 2024 года суды Челябинской области приняли решения о выдворении за пределы России 796 иностранцев. Еще 165 человек ожидают возвращения на родину в центре временного содержания, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.
В этом году количество судебных решений о выдворении иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство, на 10% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.
Работа по принудительному удалению иностранцев из РФ продолжается. Только 13 июня из РФ выдворено 17 мигрантов. На 14 июня запланирована отправка еще 22 иностранцев.