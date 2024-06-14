Суды Челябинской области выдворили почти 800 иностранцев из РФ с начала года

С начала 2024 года суды Челябинской области приняли решения о выдворении за пределы России 796 иностранцев. Еще 165 человек ожидают возвращения на родину в центре временного содержания, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

В этом году количество судебных решений о выдворении иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство, на 10% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Работа по принудительному удалению иностранцев из РФ продолжается. Только 13 июня из РФ выдворено 17 мигрантов. На 14 июня запланирована отправка еще 22 иностранцев.

Юлия Гарипова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте