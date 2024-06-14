Группа А: Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария.

1-й тур. 14.06: Германия—Шотландия. 15.06: Венгрия—Швейцария.

2-й тур. 19.06: Германия—Венгрия, Шотландия—Швейцария.

3-й тур. 23.06: Швейцария—Германия, Шотландия—Венгрия.

Группа B: Испания, Хорватия, Италия, Албания.

1-й тур. 15.06: Испания—Хорватия, Италия—Албания.

2-й тур. 19.06: Хорватия—Албания. 20.06: Испания—Италия.

3-й тур. 24.06: Албания—Испания, Хорватия—Италия.

Группа C: Словения, Дания, Сербия, Англия.

1-й тур. 16.06: Словения—Дания, Сербия—Англия.

2-й тур. 20.06: Словения—Сербия, Дания—Англия.

3-й тур. 25.06: Англия—Словения, Дания—Сербия.

Группа D: Польша, Нидерланды, Австрия, Франция.

1-й тур. 16.06: Польша—Нидерланды. 17.06: Австрия—Франция.

2-й тур. 21.06: Польша—Австрия, Нидерланды—Франция.

3-й тур. 25.06: Нидерланды—Австрия, Франция—Польша.

Группа E: Бельгия, Словакия, Румыния, Украина.

1-й тур. 17.06: Румыния—Украина, Бельгия—Словакия.

2-й тур. 21.06: Словакия—Украина. 22.06: Бельгия—Румыния.

3-й тур. 26.06: Словакия—Румыния, Украина—Бельгия.

Группа F: Турция, Грузия, Португалия, Чехия.

1-й тур. 18.06: Турция—Грузия, Португалия—Чехия.

2-й тур. 22.06: Грузия—Чехия, Турция—Португалия.

3-й тур. 26.06: Грузия—Португалия, Чехия—Турция.

Команды, занявшие первые два места в группе, а также четыре лучшие из занявших третьи места, выйдут в 1/8 финала.

Матчи 1/8 финала пройдут 29 июня — 2 июля, 1/4 финала — 5–6 июля, полуфиналы — 9–10 июля.

Финал пройдет 14 июля на «Олимпийском стадионе» в Берлине.