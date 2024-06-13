Недвижимость в Таиланде раскупили рекордно

Россияне поставили рекорд по покупкам недвижимости в Таиланде. Только с января по март они приобрели в Королевстве почти 10 тыс. объектов — это квартальный максимум за последние пять лет, подсчитали в компании «Ricci | Зарубежная недвижимость». По сравнению с 2023 годом, прирост составил 13%. Большая часть сделок заключается с инвестиционными целями, уточняют эксперты. Доля таких трансакций в общем объеме превышает 80%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Власти Таиланда сейчас стараются привлекать такие вложения и создают комфортные условия для иностранцев, оттягивая деньги инвесторов с других популярных рынков, пояснила председатель совета директоров Mayalanya Group Мила Гребенщикова: «Самый главный показатель повышения спроса, это, конечно, отток инвестиций от турецких регионов Средиземноморья из-за изменений в турецком законодательстве. То же самое касается и высокого порога входа в Дубае.

Инвесторы, изучив все параметры рынка в разных регионах, приходят к тому, что в Таиланде намного выгоднее. Реализуется очень много новых проектов. Привлекает и экологичность. Для российских клиентов важны показатели доходности, роста спроса, обилие новых проектов, возможность находится постоянно в Таиланде. Есть разного типа визы, можно просто уезжать и въезжать. Плюс удобная налоговая система при сдаче в аренду, где управляются компании, все это приводит к тому, что инвесторы предпочитают этот регион».

Чаще всего русскоязычные покупатели выбирают жилье на Пхукете. На долю острова приходится почти 60% всех заявок. На втором месте с большим отрывом идет Паттайя. Купить недвижимость в этом курортном городе хотят 15% инвесторов. И замыкает тройку остров Самуи. Стоимость таких объектов в Таиланде очень зависит от класса недвижимость, его расположения, окружающей инфраструктуры, а также от близости к международным школам, поскольку многие россияне рассматривают Королевство как страну для постоянного проживания. Такие семьи предпочитают покупать не квартиры, а виллы, отметила управляющий партнер агентства недвижимости "Экзотик Проперти" на Пхукете Светлана Касаткина: « Если раньше виллы покупали для того, чтобы иметь загородную тропическую дачу, то сейчас очень многие приобретают, чтобы переезжать в Таиланд семьями, отдавать детей в школы. А вот квартиры в большинстве случаев приобретают для инвестиций.

Минимальная цена объекта в хорошей туристической локации рядом с морем, где есть отельная инфраструктура — от $100-130 тыс. Это уже с отделкой, сантехникой, иногда и с полным пакетом мебели. Если, например, такая квартира управляется отельным комплексом либо там есть какая-то хорошая управляющая компания, то ее можно сдавать в аренду и зарабатывать от 7% до 12-13% годовых. Виллы тоже хорошо сдаются, но у них большая затратная часть на содержание, потому что там есть бассейн, сад. Их не всегда берут для инвестиций.

Как россияне могут оплачивать такие покупки? У нас есть формы собственности. Фрихолд — это полная собственность, деньги за нее должны поступить из-за рубежа, из любой точки мира в Таиланд на реквизиты застройщика, что очень лояльно для инвесторов, потому что они могут отправлять деньги не только из России, но и из других стран либо со счетов других лиц, либо компаний.

А еще есть форма собственности лизхолд — это долгосрочное владение на 90 и более лет. Некоторые застройщики предлагают сейчас уже 120 лет владения. По форме собственности лизхолд деньги можно переводить как угодно и куда угодно — хоть наличными привозить, хоть платить в рублях. Это очень устраивает наших инвесторов».

Один из главных факторов роста популярности тайской недвижимости —возросший турпоток в эту страну. Так, с начала 2024 года страну посетили почти 14,5 млн иностранцев, из которых почти 900 тыс. — россияне, сообщало Министерство спорта и туризма Таиланда.

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Светлана Белова