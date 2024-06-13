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Коммерсантъ FM
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Путевки пересчитали по курсу

Как санкций против Мосбиржи повлияли на стоимость туров

Туроператоры на фоне курсовых колебаний пересчитали стоимость путевок. Участники рынка заметили, что после сообщений о санкциях против Мосбиржи (MOEX: MOEX) рублевая цена некоторых пакетных предложений выросла. Как следует из данных сервиса «Тур-касса», минимум семь компаний повысили свой внутренний обменный курс более чем на два пункта. При этом у ЦБ он вырос на 0.1 пункта. По такому коммерческому курсу обычно оплачиваются зарубежные путевки.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В Ассоциации туроператоров России “Ъ FM” сообщили, что показатель подняли единичные игроки и всего на 0,5-1% относительно уровней прошлой пятницы. Игроки пытаются обезопасить себя на случай валютных скачков, так что в ближайшее время стоит ждать отката, поясняет вице-президент Ассоциации туроператоров, гендиректор Space Travel Артур Мурадян: «Все валютные риски, которые закладывались в начале расчета летних программ, уже подразумевали полную остановку платежей в долларах или евро. Альтернативные маршруты построены.

Как будут совершаться операции с американской валютой на фондовом рынке

То небольшое колебание рублевой цены, которое мы сегодня наблюдаем, является лишь прямой реакцией на колебания рубля по отношению к доллару и евро, которые все еще можно отследить. Во всех остальных случаях цена продукта не меняется, меняется только внутренний курс. Никаких планов по изменению стоимости в краткосрочной перспективе туроператоры не видят. Наоборот, курсовые колебания рубля сейчас опять пошли в сторону укрепления, а значит, туры еще могут подешеветь.

Если полученное курсовое значение позволит эти же рубли конвертировать в валюты третьих стран и в них осуществлять платежи, это приведет к удешевлению. Ключевой вопрос сейчас в том, насколько быстро ситуация стабилизируется, уйдет элемент паники.

Туроператоры уже давно не могли никуда платить в долларах или в евро. Коммерческие банки эту опцию давно потеряли, а Райффайзенбанк несколько недель назад заявил о полной остановке такого рода платежей. Поэтому и без этого никто не конвертировал рубли напрямую на территории России, это предпочитают делать за пределами РФ, там, где ситуация пока не поменялась. В ручную ни один туроператор цену не поднял. А номинируется она в евро, потому что поставщики выставляют стоимость в долларах и евро».

Почему Турция теряет статус самого популярного у россиян направления

Туроператоры, которые повысили внутренний обменный курс, вероятно, ориентируются на показатели конвертации валют в банках, отмечает зампредседателя совета директоров холдинга Jet Travel Максим Приставко: «Цены фиксируются в твердой валюте, и каждая компания устанавливает внутренний курс, по которому принимает оплату. Курс устанавливается из цены, по которой эта компания может в своем банке купить ту или иную валюту. Банк ориентируется при этом на курс ЦБ.

Некоторые банки курс пока, если не оставляют прежним, то не задирают. Какие-то банки, вероятно, задирают, пользуясь ситуацией легкой паники.

Но операторы находятся в достаточно жестких условиях по отношению к конкурентам, поэтому им совершенно неинтересно завышать курс, наоборот, многие стараются держать его поменьше для того, чтобы выглядеть более выгодно на фоне конкурентов».

В Ассоциации туроператоров также предположили, что санкции против Мосбиржи подтолкнут игроков быстрее переходить на расчеты в валютах дружественных стран.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Елизавета Скобцова

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