«Единая Россия» выдвинула Алексея Текслера на губернаторские выборы

Челябинское региональное отделение партии «Единая Россия» официально выдвинуло действующего главу региона Алексея Текслера в качестве кандидата на участие в выборах губернатора Челябинской области. Соответствующее решение принято на конференции 13 июня, сообщает пресс-служба регионального отделения.

За кандидатуру действующего губернатора и секретаря регионального отделения партии проголосовали все 173 делегата конференции. Ранее выдвижение Алексея Текслера на второй срок поддержал Генсовет «Единой России».

По словам руководителя партийной фракции в законодательном собрании области Дениса Моисеева, выбор Алексея Текслера «был вполне очевиден», так как его кандидатура «отвечает всем требованиям времени».

Ранее кандидата на участие в выборах губернатора Челябинской области выдвинула партия «Яблоко». Это председатель регионального отделения Ярослав Щербаков.

Юлия Гарипова

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