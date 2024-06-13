Из Челябинска запустят ретро-поезд на время Ильменского фестиваля

К месту проведения Ильменского фестиваля авторской песни в Челябинской области пустят ретро-поезд «Грушинский экспресс». Он будет курсировать с 28 по 30 июня, сообщает Башкирская пригородная компания.

Дополнительные туристические поезда назначаются по маршрутам Уфа — Миасс — Уфа и Челябинск — Миасс — Челябинск. В первый день фестиваля «Грушинский экспресс» отправится из Уфы в 6:53 и прибудет в Миасс в 14:05. В этот же день в 17:00 состав едет из Челябинска в Миасс с остановкой в Чебаркуле. Время в пути — почти полтора часа. В 18:51 экспресс отправится в обратный путь в Челябинск. 29 июня ретро-поезд отправляется из Челябинск в 9:50 и прибывает в Миасс в 11:18. Обратно состав поедет в 22 часа. В третий день фестиваля «Грушинский экспресс» стартует из Челябинска в Миасс в 9:50, а в 16:45 отправляется в Уфу.

Продажа билетов на ретро-электричку откроется за 10 суток до отправления поезда.

Юлия Гарипова

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