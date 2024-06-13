Предприятия из Челябинской области попали под новые санкции США

Министерство финансов США ввело санкции в отношении более чем 300 компаний и физлиц, подозреваемых в помощи РФ в ходе проведения специальной военной операции. Помимо «Московской биржи» (что сделало невозможными биржевые торги долларом), в список внесли десяток челябинских предприятий.

Под санкции США попали АО «Соединитель» из Миасса, магнитогорская «Уральская металлообрабатывающая компания», челябинские предприятия «Конар», «Корнет», а также АО «Русские электрические двигатели», ООО «БВК», индустриальный парк «Станкомаш» и управляющую компанию ООО «Станкомаш», ООО «Современные кузнечные технологии», «Уралвагонзавод».

В пресс-релизе Минфина США говорится, что очередной пакет санкций «наносят удар по оставшимся у России возможностям получения иностранных материалов и оборудования».

Василий Агафонов