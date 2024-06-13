Из-за жары трассы Челябинской и Курганской областей закроют для большегрузов

На федеральных автодорогах в Челябинской и Курганской областях вводится временное ограничение движения для транспорта, который перевозит тяжеловесные грузы. Это связано с аномально жаркой погодой, сообщает ФКУ «Управление автомобильных дорог “Южный Урал”».

Проезд для большегрузов закроют с 12 до 18 часов 13 и 14 июня на шести участках федеральных трасс. Это М5 «Урал» Москва — Челябинск от 1548 до 1871 км, М5 Челябинск — Екатеринбург от 11 до 130 км, А310 Челябинск — Троицк — граница с Казахстаном от 16 до 146 км, Р254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Новосибирск от 12 до 465 км, Р254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Тюмень от 0 до 91 км, Р354 Екатеринбург — Курган от 125 до 356 км.

Водителям рекомендуется учитывать эту информацию при планировании поездок.

По данным Росгидромета, ближайшие два дня температура воздуха днем в Челябинской области будет достигать 34 градусов Цельсия, в Курганской области — до 35 °C.

Юлия Гарипова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте