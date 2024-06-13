КСП региона проверит расходы Троицкого района в сумме 1,6 млрд рублей

Контрольно-счетная палата (КСП) Челябинской области приступила к проверке отчетности об исполнении бюджета Троицкого муниципального района. Аудиторы проанализируют расходы в сумме 1,6 млрд руб., сообщает пресс-служба КСП региона.

В ходе контрольного мероприятия инспекторы проверят отчетность главных распорядителей и получателей бюджетных средств, проанализируют исполнение доходной и расходной частей бюджета района, а также изучат соответствие форм годовой отчетности требованиям законодательства.

Проверка предусмотрена планом мероприятия КСП Челябинской области на 2024 год.

Юлия Гарипова

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