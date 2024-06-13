HeadHunter: число резюме в Челябинский области выросло на 18% с начала года

В мае 2024 года жители Челябинской области опубликовали 86,1 тыс. резюме, что на 18% больше, чем в январе, сообщает платформа онлайн-рекрутинга HeadHunter.

Значительнее всего с начала года увеличилась активность соискателей из сфер автобизнеса — почти на 43%, туризма, ресторанного бизнеса и сферы HoReCa — на 30%, рабочего персонала — почти на 23%, логистики — на 22%, а также домашнего и обслуживающего персонала — на 18,3%.

Чаще всего жители региона ищут работу менеджером по продажам (8,5% резюме в мае), администратором (5%), водителем (3,5%), продавцом-консультантом (3,4%) и бухгалтером (3,3%). Более трети (35%) резюме подают люди в возрасте 19-30 лет. 28% объявлений о поиске работы приходится на южноуральцев 31-40 лет. Каждый пятый соискатель в возрасте 41-50 лет, а каждый десятый – 14-18 лет.

Юлия Гарипова