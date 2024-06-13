Сборная Португалии

Место в рейтинге ФИФА — 6-е.

Чемпионат Европы 2021 года — 1/8 финала.

Чемпионат мира 2022 года — 1/4 финала.

Ключевые игроки: Руй Патрисиу («Рома»), Рубен Диаш, Бернарду Силва (оба — «Манчестер-Сити»), Диогу Далот, Бруну Фернандеш (оба — «Манчестер Юнайтед»), Рубен Невеш («Аль-Хиляль»), Витинья, Гонсалу Рамуш (оба — ПСЖ), Криштиану Роналду («Ан-Наср»), Рафаэл Леан («Милан»), Жуан Кансела, Жуан Феликс (оба — «Барселона»).

Коэффициент «Фонбет» на выход из группы — 1,04.

Сборная Турции

Место в рейтинге ФИФА — 40-е.

Чемпионат Европы 2021 года — групповой этап.

Чемпионат мира 2022 года — не квалифицировалась.

Ключевые игроки: Мерих Демираль («Аль-Ахли»), Зеки Челик («Рома»), Хакан Чальханоглу («Интер»), Каан Айхан («Галатасарай»), Арда Гюлер («Реал»), Кенан Йылдыз («Ювентус»).

Коэффициент «Фонбет» на выход из группы — 1,35.

Сборная Чехии

Место в рейтинге ФИФА — 36-е.

Чемпионат Европы 2021 года — 1/4 финала.

Чемпионат мира 2022 года — не квалифицировалась.

Ключевые игроки: Владимир Цоуфал, Томаш Соучек (оба — «Вест-Хэм»), Антонин Барак («Фиорентина»), Патрик Шик («Байер»).

Коэффициент «Фонбет» на выход из группы — 1,70.

Сборная Грузии

Место в рейтинге ФИФА — 75-е.

Чемпионат Европы 2021 года — не квалифицировалась.

Чемпионат мира 2022 года — не квалифицировалась.

Ключевые игроки: Георгий Мамардашвили («Валенсия»), Гурам Кашия («Слован»), Соломон Квирквелия («Аль-Охдод»), Зурико Давиташвили («Бордо»), Хвича Кварацхелия («Наполи»), Жорж Микаутадзе («Метц»).

Коэффициент «Фонбет» на выход из группы — 2,70.