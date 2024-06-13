«Ростелеком» пошел ПО инвестиции
Компания создает новый венчурный фонд
На падающий венчурный рынок России начали выходить новые крупные участники. Так, «Ростелеком» (MOEX: RTKM) в 2024 году запустит венчурный фонд «Консоль» объемом 8 млрд руб. для вложений в разработчиков системного софта, облачных и серверных решений. Ранее о планах вложить около 1,5 млрд руб. в перспективные компании заявил производитель электроники GS Group. Но даже появление новых крупных инвесторов вряд ли позволит рынку восстановиться до уровня 2021 года, считают эксперты.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
«Ростелеком» запустит в этом году новый отраслевой венчурный фонд «Консоль» с первоначальным объемом 8 млрд руб. для инвестиций в отечественных разработчиков программного обеспечения (ПО) на стадии расширения, рассказали “Ъ” в компании: «Приоритетными направлениями станут сегменты платформенного и системного ПО, облачные и серверные системные решения, решения для управления бизнес-процессами, платформы ИИ и ПО для интернета вещей».
Ключевыми критериями отбора компаний для инвестирования в «Ростелекоме» называют «наличие собственных уже функционирующих продуктовых решений, подтвержденные продажи и гипотезы роста, наличие в штате полноценной IT-команды и корректное оформление прав на софт».
В качестве соинвесторов в компании видят «крупный бизнес, который заинтересован в развитии и внедрении российских IT-решений».
По данным «СПАРК-Интерфакс», «Ростелеком» уже владеет одним венчурным фондом: с 2013 года компании принадлежит 100% ООО «Коммит Кэпитал», которое инвестирует в технологические компании, занимающиеся импортозамещением оборудования, ПО и решений для телекома. «Коммит Кэпитал», в свою очередь, владеет долями от 99,79% до 3,88% в десяти компаниях.
«Ростелеком» планирует запуск нового фонда на фоне падения рынка венчурных инвестиций в РФ до семилетнего минимума (см. “Ъ” от 5 марта) и снижения объема вложений в IT-стартапы на 83%, до $71 млн, в 2023 году (см. “Ъ” от 9 января). Аналогичная идея появилась и у других крупных инвесторов. Так, основатель IT-разработчика «МойОфис» Дмитрий Комиссаров в 2023 году создал венчурный фонд «Стриго кэпитал» для инвестиций в IT-стартапы, в него привлечено 300 млн руб. собственных средств. Производитель вычислительной техники и электроники GS Group в июне объявил, что вложит 1,5 млрд руб. в компании в разных секторах экономики.
«Венчурный рынок будет медленно восстанавливаться, но до значений 2020–2021 годов пока далеко»,— считает управляющий партнер Softline Venture Partners Елена Волотовская.
С такой оценкой согласен основатель аналитической компании Dsight Арсений Даббах: «Рынок в ближайшее время вряд ли восстановится даже до уровня 2020 года».
Партнер венчурного фонда «Восход» Константин Гибало добавляет, что «появление новых инвесторов положительно скажется на ликвидности проектов, которые сейчас ограничены в источниках финансирования». «ИИ, системное ПО, IT-решения для индустриальных заказчиков — это перспективные венчурные направления»,— полагает он.
Венчурный рынок ПО сильно недофинансирован, подчеркивает директор Фонда развития интернет-инициатив Кирилл Варламов: «Продолжается тренд сокращения доступных для технологических стартапов денег: до 2022 года их нехватка оценивалась примерно на порядок от имевшегося тогда объема, сейчас — на два порядка. Объем денег, который запрашивался у Минцифры на отраслевой и общесистемный софт, превышал 500 млрд руб., реально выделено около 12 млрд руб. Без значимых инвестиций пробелы в качестве софта не закрыть». Собеседник “Ъ” на венчурном рынке отмечает, что заявленные «Ростелекомом» 8 млрд руб. превышают общий объем инвестиций на рынке за 2023 год (около 6,3 млрд руб.).
В то же время Арсений Даббах считает, что фонду «Ростелекома» будет сложно найти проекты, соответствующие заявленным критериям: таких компаний немного, а у инвестора «сложная структура принятия решений». По его мнению, исходя из объема фонда, инвестиционный чек составит 300–500 млн руб. Сомнения могут возникнуть и у разработчиков: Константин Гибало отмечает, что такой инвестор, как «Ростелеком», «может накладывать определенные ограничения» — например, на работу с другими игроками рынка, условия выкупа технологии или контроля в компании, которые рискуют оказаться «заведомо хуже рыночных».