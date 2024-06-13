«Ростелеком» пошел ПО инвестиции

На падающий венчурный рынок России начали выходить новые крупные участники. Так, «Ростелеком» (MOEX: RTKM) в 2024 году запустит венчурный фонд «Консоль» объемом 8 млрд руб. для вложений в разработчиков системного софта, облачных и серверных решений. Ранее о планах вложить около 1,5 млрд руб. в перспективные компании заявил производитель электроники GS Group. Но даже появление новых крупных инвесторов вряд ли позволит рынку восстановиться до уровня 2021 года, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Ростелеком» запустит в этом году новый отраслевой венчурный фонд «Консоль» с первоначальным объемом 8 млрд руб. для инвестиций в отечественных разработчиков программного обеспечения (ПО) на стадии расширения, рассказали “Ъ” в компании: «Приоритетными направлениями станут сегменты платформенного и системного ПО, облачные и серверные системные решения, решения для управления бизнес-процессами, платформы ИИ и ПО для интернета вещей».

Ключевыми критериями отбора компаний для инвестирования в «Ростелекоме» называют «наличие собственных уже функционирующих продуктовых решений, подтвержденные продажи и гипотезы роста, наличие в штате полноценной IT-команды и корректное оформление прав на софт».

В качестве соинвесторов в компании видят «крупный бизнес, который заинтересован в развитии и внедрении российских IT-решений».

По данным «СПАРК-Интерфакс», «Ростелеком» уже владеет одним венчурным фондом: с 2013 года компании принадлежит 100% ООО «Коммит Кэпитал», которое инвестирует в технологические компании, занимающиеся импортозамещением оборудования, ПО и решений для телекома. «Коммит Кэпитал», в свою очередь, владеет долями от 99,79% до 3,88% в десяти компаниях.

«Ростелеком» планирует запуск нового фонда на фоне падения рынка венчурных инвестиций в РФ до семилетнего минимума (см. “Ъ” от 5 марта) и снижения объема вложений в IT-стартапы на 83%, до $71 млн, в 2023 году (см. “Ъ” от 9 января). Аналогичная идея появилась и у других крупных инвесторов. Так, основатель IT-разработчика «МойОфис» Дмитрий Комиссаров в 2023 году создал венчурный фонд «Стриго кэпитал» для инвестиций в IT-стартапы, в него привлечено 300 млн руб. собственных средств. Производитель вычислительной техники и электроники GS Group в июне объявил, что вложит 1,5 млрд руб. в компании в разных секторах экономики.

«Венчурный рынок будет медленно восстанавливаться, но до значений 2020–2021 годов пока далеко»,— считает управляющий партнер Softline Venture Partners Елена Волотовская.

С такой оценкой согласен основатель аналитической компании Dsight Арсений Даббах: «Рынок в ближайшее время вряд ли восстановится даже до уровня 2020 года».

Партнер венчурного фонда «Восход» Константин Гибало добавляет, что «появление новых инвесторов положительно скажется на ликвидности проектов, которые сейчас ограничены в источниках финансирования». «ИИ, системное ПО, IT-решения для индустриальных заказчиков — это перспективные венчурные направления»,— полагает он.

Венчурный рынок ПО сильно недофинансирован, подчеркивает директор Фонда развития интернет-инициатив Кирилл Варламов: «Продолжается тренд сокращения доступных для технологических стартапов денег: до 2022 года их нехватка оценивалась примерно на порядок от имевшегося тогда объема, сейчас — на два порядка. Объем денег, который запрашивался у Минцифры на отраслевой и общесистемный софт, превышал 500 млрд руб., реально выделено около 12 млрд руб. Без значимых инвестиций пробелы в качестве софта не закрыть». Собеседник “Ъ” на венчурном рынке отмечает, что заявленные «Ростелекомом» 8 млрд руб. превышают общий объем инвестиций на рынке за 2023 год (около 6,3 млрд руб.).

В то же время Арсений Даббах считает, что фонду «Ростелекома» будет сложно найти проекты, соответствующие заявленным критериям: таких компаний немного, а у инвестора «сложная структура принятия решений». По его мнению, исходя из объема фонда, инвестиционный чек составит 300–500 млн руб. Сомнения могут возникнуть и у разработчиков: Константин Гибало отмечает, что такой инвестор, как «Ростелеком», «может накладывать определенные ограничения» — например, на работу с другими игроками рынка, условия выкупа технологии или контроля в компании, которые рискуют оказаться «заведомо хуже рыночных».

Алексей Жабин