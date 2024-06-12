В Копейске трех сотрудниц почтамта заподозрили в хищении 1 млн рублей

Полиция Копейска возбудила уголовное дело о хищении 1 млн руб. у почты России. Подозреваемые — три сотрудницы местного почтамта, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата) в отношении трех местных жительниц 43, 42 и 39 лет. По версии следствия, соучастницы похищали средства на протяжении длительного периода времени, используя служебное положение. В региональном главке подчеркивают, что сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Копейску «проделали кропотливую работу, собрав достаточные доказательства хищения».

Юлия Гарипова

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