Идеальная парижанка

В Париже в возрасте 80 лет умерла певица Франсуаза Арди. В 1960-е, наряду с Сильви Вартан и Сержем Генсбуром, она стала одним из символов музыкального стиля «йе-йе» и французской поп-культуры. Серж Генсбур присвоил ей титул «самый меланхоличный голос поколения». А Франсуа Озон включил песни из ее репертуара в свой культовый фильм «8 женщин» и работал с ней при любой возможности.

История Франсуазы Арди не имеет ничего общего с восхождением к славе уроженки Монпелье Жюльетт Греко, Мари Лафоре из Бордо или приехавшей из Болгарии Сильви Вартан. Франсуаза Арди — парижанка, родилась в период немецкой оккупации в 9-м округе, воспитывалась в религиозной школе для девочек La Bruyere.

Никакой иной судьбы, кроме как стать воплощением французского стиля, ей, кажется, уготовано не было.

В возрасте 16 лет прилежная ученица Арди получила от отца в подарок гитару. В 18 она выпустила свой первый сингл — «Tous les garcons et les filles» («Все мальчики и девочки»). Героиня песни говорила о зависти к сверстникам, которые уже успели разбиться по парочкам, а она все еще одна.

В записи песни, которую вместе с Арди написал бельгиец Роже Самин, принял участие сверстник Арди, юный британский сессионный гитарист Джимми Пейдж. Он еще не помышлял ни о The Yardbirds, ни о Led Zeppelin, ни о хард-роке в целом — его и в природе-то не было. Игра Пейджа в этой песне стала эталоном для многих аранжировщиков, творивших во «французском» стиле.

Арди впервые исполнила «Tous les garcons et les filles» на телевидении в перерыве трансляции оглашения результатов выборов президента Франции. Результат был незамедлительным и феноменальным. Песня провела на вершине французского чарта в общей сложности 15 недель. В 1962 году только во Франции было продано 500 тыс. пластинок с песней. Сложно представить себе более впечатляющий старт карьеры.

Дальше были 28 альбомов, выступление в 1965 году на «Евровидении» и в 1966-м в Сан-Ремо, кинокарьера, которая началась с фильма Роже Вадима «Замок в Швеции», и долгая жизнь в индустрии моды.

Своей музой ее называли Андре Курреж и Ив Сен-Лоран, она работала с Chanel и продемонстрировала миру знаменитое золотое платье Пако Рабанна. При этом все биографы отмечают ее природную застенчивость, тревожность и боязнь публичности.

С актером и певцом Жаком Дютроном она была знакома с начала 1960-х, в 1967 году их творческий союз перерос в роман, но только в 1981-м она решила узаконить отношения с музыкантом. А в 1988-м они расстались — из-за алкоголизма супруга. Однако Арди всегда называла его любовью всей своей жизни.

Если Жюльетт Греко обожали The Beatles (в том числе без нее не было бы песни «Michelle»), то Франсуаза Арди вдохновляла Мика Джаггера и Боба Дилана.

Мик Джаггер называл ее идеальной женщиной, а Дэвид Боуи признавался, что в 1960-е, будучи совсем юным, был страстно влюблен в эту девушку со «сладким и мелодичным голосом».

Что же касается Боба Дилана, то, как отмечали современники, он был буквально одержим Арди. Он писал ей любовные письма и сфотографировался для обложки своего альбома «Bringing It All Back Home» (1965) с пластинкой «Tous les garcons et les filles». Однако сама Арди была не в восторге от его выступления в зале «Олимпия», и все ограничилось одной довольно формальной встречей.

После того как популярность песни «Tous les garcons et les filles», словно пламя, перекинулась на Великобританию, Франсуаза Арди стала записываться в лондонских студиях. Однако ее стиль — французский шансон с привитыми ему клетками рок-н-ролла и ритм-энд-блюза — только еще больше оттачивался.

Наряду с прочими талантами Франсуаза Арди сделала карьеру астролога, к этому занятию она относилась едва ли не более серьезно, чем к музыке.

Она написала множество статей и книг на астрологические темы, а к концу 1990-х превратилась в литератора с самым широким кругом интересов. В 2008 году она выпустила книгу мемуаров, которая была продана тиражом более 250 тыс. экземпляров. Ее роман «L’amour fou» («Сумасшедшая любовь», 2012), который она писала 30 лет, вышел вместе с одноименным альбомом. Последний альбом Франсуазы Арди «Personne d’autre» (2018) был вдохновлен сочинениями финской рок-группы Poets Of The Fall.

Природное любопытство и разнонаправленная творческая деятельность в последние 20 лет сочеталась в жизни Франсуазы Арди с онкологическими заболеваниями, которые измучили певицу настолько, что она буквально молила о смерти. В 2015 году после падения она провела несколько недель в искусственной коме. В 2021 году Арди сообщила, что к другим диагнозам добавился рак гортани: «Мне трудно дышать, не говоря уже о бесконечных носовых кровотечениях. Я не боюсь умереть, но я очень, очень боюсь страдать». Она стала активной сторонницей эвтаназии, к которой прибегла ее неизлечимо больная мать. Но во Франции эта процедура не легализована, и Арди пришлось мучиться еще три года, пока болезнь не добила ее окончательно.

Игорь Гаврилов