Сборная Бельгии

Место в рейтинге ФИФА — 3-е.

Чемпионат Европы 2021 года — 1/4 финала.

Чемпионат мира 2022 года — групповой этап.

Ключевые игроки: Ян Вертонген («Андерлехт»), Аксель Витсель («Атлетико»), Кевин Де Брёйне, Жереми Доку (оба — «Манчестер Сити»), Юри Тилеманс («Астон Вилла»), Леандро Троссард («Арсенал»), Янник Карраско («Аш-Шабаб»), Лоис Опенда («Лейпциг»), Ромелу Лукаку («Рома»).

Коэффициент «Фонбет» на выход из группы — 1,05.

Сборная Словакии

Место в рейтинге ФИФА — 48-е.

Чемпионат Европы 2021 года — групповой этап.

Чемпионат мира 2022 года — не квалифицировалась.

Ключевые игроки: Мартин Дубравка («Ньюкасл»), Милан Шкриньяр (ПСЖ), Юрай Куцка («Слован»), Ондрей Дуда, Томаш Суслов (оба — «Верона»), Станислав Лоботка («Наполи»).

Коэффициент «Фонбет» на выход из группы — 2,00.

Сборная Украины

Место в рейтинге ФИФА — 22-е.

Чемпионат Европы 2021 года — 1/4 финала.

Чемпионат мира 2022 года — не квалифицировалась.

Ключевые игроки: Андрей Лунин («Реал»), Виталий Миколенко («Эвертон»), Илья Забарный («Борнмут»), Руслан Малиновский («Дженоа»), Михаил Мудрик («Челси»), Александр Зинченко («Арсенал»), Роман Яремчук («Валенсия»), Артем Довбик («Жирона»).

Коэффициент «Фонбет» на выход из группы — 1,50.

Сборная Румынии

Место в рейтинге ФИФА — 46-е.

Чемпионат Европы 2021 года — не квалифицировалась.

Чемпионат мира 2022 года — не квалифицировалась.

Ключевые игроки: Никушор Банку («Университатя»), Раду Дрэгушин («Тоттенхем»), Николае Станчу («Дамак»), Янис Хаджи («Алавес»), Джордже Пушкаш («Бари»).

Коэффициент «Фонбет» на выход из группы — 1,70.