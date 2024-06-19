«Эффект от внедрения технологий должен достигаться на горизонте одного года»
Кирилл Булгаков — о вызовах для IT-отрасли в 2024 году
В прошлом году российские IT-компании завершали процесс адаптации к новым условиям ведения бизнеса — это выражалось в пересмотре стратегий, изменении регионов присутствия, замещении импорта. О том, с какими вызовами участники рынка столкнутся в этом году и какие решения помогут с ними справиться, в интервью «Ъ-Review» рассказал заместитель генерального директора Холдинга Т1, управляющий директор вендора НОТА Кирилл Булгаков.
Заместитель генерального директора Холдинга Т1, управляющий директор вендора НОТА Кирилл Булгаков
Фото: Предоставлено «Т1»
— В 2022 году многие компании заморозили проекты по цифровизации, в прошлом году произошло оживление рынка. Что сейчас мешает внедрению новых технологий?
— Всех потребителей IT-услуг в России можно разделить на две условные категории: это большие корпорации, в основном с госучастием, и классический коммерческий сегмент бизнеса. Первые генерируют до 80% рынка, обеспечивая наибольший спрос, но при этом они достаточно сильно зарегулированы. Вторые нацелены на максимизацию прибыли и в меньшей степени подвержены регулировке. Эти два сегмента в последние годы сильно разошлись: первые активно замещаются, а вторые начали экономить — попасть в этот сегмент отечественным программным продуктам можно, только если у тебя действительно конкурентное предложение.
В крупных корпорациях с точки зрения бюджетов все стабильно, но их тоже можно разделить на две категории: локомотивы цифровизации и те, кто идет ближе к концу состава. Наиболее яркий пример первой категории — финансовый сектор, в котором банковские процессы связаны с системой программного обеспечения, микросервисами и соответствующей структурой поддержки «железа» из облака. Такая модель позволяет очень быстро проводить любые изменения.
Это и есть, на мой взгляд, основной критерий цифровой парадигмы — действительно высокий темп внедрения изменений. В скорости цифровизации также очень многое зависит от первого лица, руководителя, который разделяет это, понимает, что цифровизация — основа развития правильного конкурентного преимущества.
— Что позволяет разработчикам наращивать охват рынка?
— Это прежде всего определенный опыт. Перед тем как в 2023 году Холдинг Т1 запустил НОТА, мы прошли несколько важных ступеней. Продуктовая модель — это самая верхняя планка, потому что она подразумевает максимальную зрелость и экспертизу, накопленную годами.
Во-вторых, Холдинг Т1 строил НОТА именно как вендора, и в этом плане мы — локомотив и новаторы, потому что никто из других игроков рынка настолько комплексно и осознанно к этому не подошел. В большинстве случаев конкуренты предлагают просто набор продуктов. Мы же вкладываемся в продвижение, в построение партнерской сети, и существенные средства идут на продуктовый маркетинг. В России мало кто так делает. Надо отметить, что успех международных вендоров в РФ был не в том, чтобы сделать лучший продукт,— они строили правильную партнерскую и маркетинговую системы.
— Почему вы выбрали продвижение через партнерскую сеть?
— При построении партнерской сети мы делимся экспертизой большого бренда с бизнес-партнерами — это только первый уровень. Второй уровень — это запуск партнерами собственного бизнеса, который ориентирован на создание IT-решений на базе продуктов разработчика. Основной фокус, как правило, идет на поддержку партнеров и клиентов в этом плане, потому что тогда они обеспечивают тонкую настройку для конкретных заказчиков и передают знания.
— Одним из вызовов для отрасли остается проблема кадрового дефицита. Вы видите решение?
— Тут есть несколько разнонаправленных трендов. Дефицит стал одним из контрпродуктивных результатов ускоренной цифровизации бизнеса: крупные игроки в какой-то момент начинали активно поглощать с рынка специалистов и предлагать им любые деньги. Это не только привело к перекосу в оплате труда в IT и появлению чрезмерно дорогих специалистов, но и ограничило конкурентоспособность на некоторых рынках.
Сейчас наиболее логичной будет стратегия правильного соотношения джуниоров и опытных специалистов. Это хорошо работает в условиях, когда есть устойчивый сервисный бизнес и ты делаешь клиентам проекты под ключ. В таком случае возможно грамотно составить микс, выстроив процесс обучения джуниоров под присмотром руководителей. Таким образом, через год они уже могут стать серьезными специалистами.
— В госсекторе идет оптимизация расходов — видите ли вы такую тенденцию среди частных компаний?
— Задача эффективного управления бюджетами сегодня стоит как перед госсектором, так и перед бизнесом. И в коммерческом секторе эта чувствительность к бюджетному планированию более ощутима, особенно в период турбулентности. То есть если бизнесу кажется, что можно развиваться и не вкладываться в IT, то он и не будет. Здесь важно показывать компаниям измеримый экономический эффект от внедрения технологий, который будет достигаться в краткосрочной перспективе — на горизонте года. Сейчас никто не готов делать инвестиции, которые покажут результат через три-пять лет.
В этом смысле наша платформа «Сфера» работает как инструмент организации разработки, а консультанты доносят до клиентов методологию. Они показывают, что, применяя на практике тот или иной инструмент, ты можешь добиваться большей эффективности,— тогда у бизнеса появляется больше причин инвестировать в ту или иную отечественную технологию. Например, ВТБ начал интегрировать модули «Сферы» в июле 2023 года, сейчас интегрировано 80% инструментов, в том числе блок «Знания», которые импортозаместили Jira (инструмент управления проектами.— «Ъ-Review») и Confluence (инструмент для создания единой базы знаний.— «Ъ-Review»). Еще один модуль, направленный на обезличивание данных, позволил построить полигон тестирования более чем из 100 систем банка — при помощи ИИ персональные данные и банковская тайна в системах были полностью заменены на обезличенные.
Эффективность бизнесу уже сейчас может обеспечить и платформа корпоративных коммуникаций DION. Есть и явные примеры, когда эффективность повышает использование больших данных, элементов ИИ. Но это пока характерно только для крупных компаний. Для небольших порог входа в этот сегмент технологий пока высокий. Но когда появятся решения, которые смогут внедрять и маленькие компании, произойдет очередной виток технологической революции, который, возможно, полностью изменит IT-ландшафт.