«Эффект от внедрения технологий должен достигаться на горизонте одного года»

В прошлом году российские IT-компании завершали процесс адаптации к новым условиям ведения бизнеса — это выражалось в пересмотре стратегий, изменении регионов присутствия, замещении импорта. О том, с какими вызовами участники рынка столкнутся в этом году и какие решения помогут с ними справиться, в интервью «Ъ-Review» рассказал заместитель генерального директора Холдинга Т1, управляющий директор вендора НОТА Кирилл Булгаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель генерального директора Холдинга Т1, управляющий директор вендора НОТА Кирилл Булгаков

Фото: Предоставлено «Т1» Заместитель генерального директора Холдинга Т1, управляющий директор вендора НОТА Кирилл Булгаков

Фото: Предоставлено «Т1»

— В 2022 году многие компании заморозили проекты по цифровизации, в прошлом году произошло оживление рынка. Что сейчас мешает внедрению новых технологий?

— Всех потребителей IT-услуг в России можно разделить на две условные категории: это большие корпорации, в основном с госучастием, и классический коммерческий сегмент бизнеса. Первые генерируют до 80% рынка, обеспечивая наибольший спрос, но при этом они достаточно сильно зарегулированы. Вторые нацелены на максимизацию прибыли и в меньшей степени подвержены регулировке. Эти два сегмента в последние годы сильно разошлись: первые активно замещаются, а вторые начали экономить — попасть в этот сегмент отечественным программным продуктам можно, только если у тебя действительно конкурентное предложение.

В крупных корпорациях с точки зрения бюджетов все стабильно, но их тоже можно разделить на две категории: локомотивы цифровизации и те, кто идет ближе к концу состава. Наиболее яркий пример первой категории — финансовый сектор, в котором банковские процессы связаны с системой программного обеспечения, микросервисами и соответствующей структурой поддержки «железа» из облака. Такая модель позволяет очень быстро проводить любые изменения.

Это и есть, на мой взгляд, основной критерий цифровой парадигмы — действительно высокий темп внедрения изменений. В скорости цифровизации также очень многое зависит от первого лица, руководителя, который разделяет это, понимает, что цифровизация — основа развития правильного конкурентного преимущества.

— Что позволяет разработчикам наращивать охват рынка?

— Это прежде всего определенный опыт. Перед тем как в 2023 году Холдинг Т1 запустил НОТА, мы прошли несколько важных ступеней. Продуктовая модель — это самая верхняя планка, потому что она подразумевает максимальную зрелость и экспертизу, накопленную годами.

Во-вторых, Холдинг Т1 строил НОТА именно как вендора, и в этом плане мы — локомотив и новаторы, потому что никто из других игроков рынка настолько комплексно и осознанно к этому не подошел. В большинстве случаев конкуренты предлагают просто набор продуктов. Мы же вкладываемся в продвижение, в построение партнерской сети, и существенные средства идут на продуктовый маркетинг. В России мало кто так делает. Надо отметить, что успех международных вендоров в РФ был не в том, чтобы сделать лучший продукт,— они строили правильную партнерскую и маркетинговую системы.

— Почему вы выбрали продвижение через партнерскую сеть?

— При построении партнерской сети мы делимся экспертизой большого бренда с бизнес-партнерами — это только первый уровень. Второй уровень — это запуск партнерами собственного бизнеса, который ориентирован на создание IT-решений на базе продуктов разработчика. Основной фокус, как правило, идет на поддержку партнеров и клиентов в этом плане, потому что тогда они обеспечивают тонкую настройку для конкретных заказчиков и передают знания.

— Одним из вызовов для отрасли остается проблема кадрового дефицита. Вы видите решение?

— Тут есть несколько разнонаправленных трендов. Дефицит стал одним из контрпродуктивных результатов ускоренной цифровизации бизнеса: крупные игроки в какой-то момент начинали активно поглощать с рынка специалистов и предлагать им любые деньги. Это не только привело к перекосу в оплате труда в IT и появлению чрезмерно дорогих специалистов, но и ограничило конкурентоспособность на некоторых рынках.

Сейчас наиболее логичной будет стратегия правильного соотношения джуниоров и опытных специалистов. Это хорошо работает в условиях, когда есть устойчивый сервисный бизнес и ты делаешь клиентам проекты под ключ. В таком случае возможно грамотно составить микс, выстроив процесс обучения джуниоров под присмотром руководителей. Таким образом, через год они уже могут стать серьезными специалистами.

— В госсекторе идет оптимизация расходов — видите ли вы такую тенденцию среди частных компаний?

— Задача эффективного управления бюджетами сегодня стоит как перед госсектором, так и перед бизнесом. И в коммерческом секторе эта чувствительность к бюджетному планированию более ощутима, особенно в период турбулентности. То есть если бизнесу кажется, что можно развиваться и не вкладываться в IT, то он и не будет. Здесь важно показывать компаниям измеримый экономический эффект от внедрения технологий, который будет достигаться в краткосрочной перспективе — на горизонте года. Сейчас никто не готов делать инвестиции, которые покажут результат через три-пять лет.

В этом смысле наша платформа «Сфера» работает как инструмент организации разработки, а консультанты доносят до клиентов методологию. Они показывают, что, применяя на практике тот или иной инструмент, ты можешь добиваться большей эффективности,— тогда у бизнеса появляется больше причин инвестировать в ту или иную отечественную технологию. Например, ВТБ начал интегрировать модули «Сферы» в июле 2023 года, сейчас интегрировано 80% инструментов, в том числе блок «Знания», которые импортозаместили Jira (инструмент управления проектами.— «Ъ-Review») и Confluence (инструмент для создания единой базы знаний.— «Ъ-Review»). Еще один модуль, направленный на обезличивание данных, позволил построить полигон тестирования более чем из 100 систем банка — при помощи ИИ персональные данные и банковская тайна в системах были полностью заменены на обезличенные.

Эффективность бизнесу уже сейчас может обеспечить и платформа корпоративных коммуникаций DION. Есть и явные примеры, когда эффективность повышает использование больших данных, элементов ИИ. Но это пока характерно только для крупных компаний. Для небольших порог входа в этот сегмент технологий пока высокий. Но когда появятся решения, которые смогут внедрять и маленькие компании, произойдет очередной виток технологической революции, который, возможно, полностью изменит IT-ландшафт.

Интервью взял Михаил Иванов