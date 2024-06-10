В Саратове онкоцентр остался без электричества

В нескольких домах Ленинского района Саратова 10 июня отключили свет. Причиной послужила авария, сообщила пресс-служба АО «Независимая электросетевая компания».

Сначала электричество пропало в 10 домах — полностью только в двух. Речь идет об адресах на ул. Навашина, Техническая, Осипова и в Деловом тупике.

Через час полное отключение произошло по семи адресам, где прежде удавалось контролировать ситуацию. Также свет исчез в еще одном доме на пр. 50 Лет Октября, на «стройке Ронекс» и в новом онкологическом диспансере на ул. Шехурдина. Медучреждение еще не открыли — на объекте продолжаются работы. Восстановить электроснабжение планируют в течение полутора часов.

Дарья Васенина

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