В Астрахани соцработника обвиняют в неоказании помощи инвалидам

В Астрахани заместителя управляющего регионального Фонда пенсионного и социального страхования обвиняют в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по области.

По версии следствия, обвиняемая не закупила инвалидные кресла-коляски для шести инвалидов. При этом женщина проигнорировала многочисленные требования заявителей об «обеспечении средствами реабилитации с индивидуальными антропометрическими особенностями».

Жителям предлагали средства реабилитации, которые не соответствовали их индивидуальным параметрам. Из-за этого инвалиды отказывались от госуслуги.

Тогда обвиняемая, желая достичь установленных показателей в работе, в 2022 году незаконно сняла с учета указанных граждан. Хотя отказов от технического средства, рекомендованного их программами реабилитации, по факту не было.

«В результате указанных действий инвалиды в течение длительного времени были лишены единственного способа передвижения, что существенно отразилось на их жизни. В настоящее время пять граждан получили положенные им технические средства», — говорится в сообщении.

Было возбуждено уголовное дело. Сейчас его материалы направлены в суд.

Владимир Комаров

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