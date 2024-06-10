Саратовская область на ПМЭФ заключила инвестконтрактов на 82 миллиарда рублей

Саратовская область заключила 21 инвестиционное соглашение в рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 2024. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Роман Бусаргин.

По итогам заключенных соглашений чиновники ожидают инвестиций в основной капитал региона на 82,2 млрд руб. Господин Бусарин назвал этот показатель одним из лучших в Приволжском федеральном округе.

Ожидается создание почти 2,9 тыс. рабочих места. Объем озвученных соглашений превышает результаты ПМЭФ 2023 более чем на 30 млрд руб.

Владимир Комаров

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