Первичный рынок акционерного капитала на рубеже 2023–2024 года

|
|
|Cектор
|Дата IPO
|Объем IPO (млрд руб.)
|Free float (%)
|Количество собранных книг*
|Цена IPO
|Диапазон
|Количество сделок (тыс.)
|Доля физических лиц (%)
|Доля инст. инвесторов (%)
|Аллокация физических лиц (%)**
|ИВА (IVA Technologies)
|Технологии и телеком
|03.06.24
|3,30
|11
|`4–5
|300
|280–300
|38,294
|53
|47
|7,3
|Элемент
|Технологии и телеком
|30.05.24
|15,00
|14,3
|—
|0,2236
|0,2236–0,2484
|50
|50
|—
|Светофор Групп пр
|Образование
|24.05.24
|0,14
|
|—
|56,25
|56,25
|0,106
|
|—
|МТСбанк
|Финансовые услуги
|26.04.24
|11,50
|13
|`10–15
|2500
|2350–2500
|202,019
|55
|45
|3-5,5
|Займер
|Финансовые услуги
|12.04.24
|3,45
|15
|3,5
|235
|235-270
|59,461
|46
|54
|4,9-14
|Европлан
|Финансовые услуги
|29.03.24
|13,13
|13
|9
|875
|835-875
|141,259
|57
|43
|4,4
|Алкогольная группа Кристалл
|Пищ. промышленность
|22.02.24
|1,15
|13
|2,5
|9,5
|8-9,5
|14,741
|100
|
|до 100%
|Диасофт
|Технологии и телеком
|13.02.24
|4,14
|7
|29-40
|4500
|4000-4500
|142,571
|50
|50
|2-3,5
|Каршеринг Руссия
|Телеком и транспорт
|06.02.24
|4,20
|9
|4
|265
|245-265
|45,301
|50
|50
|20-25
|Мосгорломбард
|Финансовые услуги
|28.12.23
|0,30
|15
|—
|2,5
|3,1-3,5
|3,304
|100
|0
|
|Совкомбанк
|Финансовые услуги
|15.12.23
|11,50
|5
|9,6-12
|11,5
|10,5-11,5
|75,047
|65
|35
|2,2-100
|ГК Южуралзолото
|Металлургия
|22.11.23
|7,00
|6
|3
|0,55
|0,55-0,60
|70,455
|50
|50
|5,1-30
|ЕвроТранс
|Нефть и газ
|21.11.23
|13,50
|21
|—
|250
|250
|14,966
|73
|27
|до 100
|Эйч Эф Джи (Хэндерсон)
|Потребительский сектор
|02.11.23
|3,50
|12
|3,7
|675
|600-675
|43,825
|65
|35
|20-25
|Группа Астра
|Технологии и телеком
|13.10.23
|3,50
|5
|22-24
|333
|300-333
|118,138
|70
|30
|2,2-5
|СмартТехГрупп
|Финансовые услуги
|29.06.23
|0,60
|10
|—
|3,15
|
|100
|0
|—
|Генетико
|Биотех
|25.04.23
|0,18
|12
|2,5
|17,88
|
|2,988
|100
|0
|30-100