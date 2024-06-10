Первичный рынок акционерного капитала на рубеже 2023–2024 года

Cектор Дата IPO Объем IPO (млрд руб.) Free float (%) Количество собранных книг* Цена IPO Диапазон Количество сделок (тыс.) Доля физических лиц (%) Доля инст. инвесторов (%) Аллокация физических лиц (%)** ИВА (IVA Technologies) Технологии и телеком 03.06.24 3,30 11 `4–5 300 280–300 38,294 53 47 7,3 Элемент Технологии и телеком 30.05.24 15,00 14,3 — 0,2236 0,2236–0,2484 50 50 — Светофор Групп пр Образование 24.05.24 0,14 — 56,25 56,25 0,106 — МТСбанк Финансовые услуги 26.04.24 11,50 13 `10–15 2500 2350–2500 202,019 55 45 3-5,5 Займер Финансовые услуги 12.04.24 3,45 15 3,5 235 235-270 59,461 46 54 4,9-14 Европлан Финансовые услуги 29.03.24 13,13 13 9 875 835-875 141,259 57 43 4,4 Алкогольная группа Кристалл Пищ. промышленность 22.02.24 1,15 13 2,5 9,5 8-9,5 14,741 100 до 100% Диасофт Технологии и телеком 13.02.24 4,14 7 29-40 4500 4000-4500 142,571 50 50 2-3,5 Каршеринг Руссия Телеком и транспорт 06.02.24 4,20 9 4 265 245-265 45,301 50 50 20-25 Мосгорломбард Финансовые услуги 28.12.23 0,30 15 — 2,5 3,1-3,5 3,304 100 0 Совкомбанк Финансовые услуги 15.12.23 11,50 5 9,6-12 11,5 10,5-11,5 75,047 65 35 2,2-100 ГК Южуралзолото Металлургия 22.11.23 7,00 6 3 0,55 0,55-0,60 70,455 50 50 5,1-30 ЕвроТранс Нефть и газ 21.11.23 13,50 21 — 250 250 14,966 73 27 до 100 Эйч Эф Джи (Хэндерсон) Потребительский сектор 02.11.23 3,50 12 3,7 675 600-675 43,825 65 35 20-25 Группа Астра Технологии и телеком 13.10.23 3,50 5 22-24 333 300-333 118,138 70 30 2,2-5 СмартТехГрупп Финансовые услуги 29.06.23 0,60 10 — 3,15 100 0 — Генетико Биотех 25.04.23 0,18 12 2,5 17,88 2,988 100 0 30-100