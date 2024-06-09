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Открыто автобусное сообщение с пережившим паводок омским райцентром

Власти Омской области приняли решение о постепенном возобновлении автобусного сообщения с райцентром Усть-Ишим, которое ранее было прервано из-за половодья. Об этом губернатор Виталий Хоценко сообщил в своем Telegram-канале.

«Высокопроходимые автобусы ПАЗ будут доставлять усть-ишимцев через сложный участок дороги до Ильчебагов, откуда жители будут пересаживаться на рейсовые автобусы до областного центра»,— рассказал глава региона о порядке движения. По данным администрации Усть-Ишимского района, из райцентра организованы два рейса в Омск — в 07:30 и 19:00.

Уровень воды в реке Иртыш в районе села Усть-Ишим за последние сутки снизился еще на 4 см до отметки в 859 см. Уровень воды в реке Ишим в районе села Орехово составляет 1266 см.

Валерий Лавский

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