РКН: против 25 иноагентов возбуждены уголовные дела за отсутствие маркировок

Роскомнадзор (РКН) передал в Следственный комитет России информацию о 45 признанных иностранными агентами гражданах, которые систематически нарушают требования о маркировке, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. В отношении 25 из них возбуждены уголовные дела.

Всего в 2024 году за отсутствие плашки иноагента составлено 180 протоколов, сообщили RT в РКН. С начала года признанным иностранными агентами лицам назначили штрафы за нарушения в размере 7,1 млн руб. За 2022–2023 годы сумма штрафов достигла 1,17 млрд руб.

«В настоящий момент мониторинг показывает, что 77 иноагентов (12,7%) начали маркировать своим материалы, 345 иностранных агентов (56,9%) прекратили свою деятельность в российском информационном пространстве»,— сообщил РКН.

В реестре Минюста 606 иностранных агентов, из них 52 ресурса, 92 юридических лица, 34 объединения, 428 физических лица. Согласно российскому законодательству, они обязаны сопровождать все свои публикации специальной маркировкой. За ее отсутствие для физических лиц предусмотрены штрафы от 30 тыс. до 50 тыс. руб., для юридических — от 300 тыс. до 500 тыс. руб. Третье нарушение в течение года может стать поводом для уголовного дела с максимальным наказанием до двух лет колонии.