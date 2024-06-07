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Судимый за неуплату алиментов житель Ижевска уехал на СВО и погасил долги

Житель Ижевска заключил контракт с минобороны России и отправился на СВО, чтобы погасить долги за алименты. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Удмуртии.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Долгое время мужчина уклонялся от уплаты алиментов на содержание сына 2009 г.р., накопив задолженность в размере 1,12 млн руб. Приставы неоднократно применяли в отношении должника меры принудительного характера, одной из которой были 20 часов обязательных работ. Как пишет пресс-служба, после них «мужчина нашел решение» и отправился на СВО.

Вернувшись из зоны проведения СВО, мужчина предоставил судебному приставу документы об уплате задолженности перед ребенком в полном объеме. Бывшая жена забрала исполнительный лист, судебное производство было прекращено.

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