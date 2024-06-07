В Бердюжском районе Тюменской области пронесся смерч с порывами 25 м/с

В Бердюжском районе Тюменской области пронесся смерч, порывы которого достигли 25 м/с. В администрации района сообщили, что опасные погодные явления сохранятся вплоть до ночи 8 июня.

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Глава Бердюжского района Александр Хуснулин сообщил в своем Telegram-канале, что в связи с аномальным погодным явлением в экстренном порядке провел заседание комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС). «Пострадавших нет, но вот ущерб от урагана жителям причинен серьезный. Ураганный ветер нанес повреждения электрическим сетям, последствия устраняются»,— подчеркнул господин Хуснулин. Он добавил, что понесшим ущерб от ураганного ветра будет оказана материальная помощь.

В администрации отметили, что из-за неблагоприятных погодных условий увеличивается риск возникновения ЧС, аварий на системах электроснабжения, замыканий проводов, падения деревьев и слабо закрепленных рекламных щитов, также возможны ограничения в движении и ДТП на федеральных, региональных и муниципальных трассах.

Мария Шараева, Екатеринбург