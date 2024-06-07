Экспорт молочной продукции из Удмуртии за границу вырос в 3,6 раз в 2024 году

2,9 тыс. тонн молочной продукции вывезли из Удмуртии в Узбекистан, Китай, Египет, Бангладеш и Грузию с января по июнь 2024 года. Это в 3,6 раз больше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по республике. Тогда было отправлено 814 тонн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ

На территории Удмуртии 6 июня 2024 года проконтролировали отправку 5 тонн сухой молочной сыворотки в Китай. При досмотре отобрали образцы продукции, которые направили на проверку в лаборатории. Исследования показали, что сыворотка соответствует ветеринарно-санитарным требованиям китайской стороны.

К молочной продукции относятся сухая молочная сыворотка, сухое обезжиренное и ультрапастеризованное молоко, а также молочные коктейли.