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Каждый шестой житель Ижевска готов уволиться вслед за руководителем

16% работающих жителей столицы Удмуртии готовы уволиться вслед за непосредственным руководителем. Как показал опрос от сервиса SuperJob, 6% из них абсолютно уверены в решении, 10% — скорее готовы расстаться с работодателем. При этом 45% работающих ижевчан однозначно утверждали, что увольняться в случае смены руководства не станут.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Представители молодежи Ижевска в возрасте до 34 лет чаще говорили о готовности покинуть работу вслед за руководителем. С увеличением возраста респондентов растет количество лояльных компании сотрудников. Женщины реже мужчин заявляли о желании уходить с работы из-за увольнения начальства.

В опросе, проведенном с 26 мая по 5 июня, приняли участие работающие экономически активные ижевчане.

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