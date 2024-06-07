Обманувшему 12 пенсионеров Ижевска мошеннику из Оренбурга сохранили приговор

Верховный суд Удмуртии рассмотрел апелляцию защитников осужденного жителя Оренбурга, признанного виновным в мошенничестве и кражи в отношении местных пенсионеров. Подсудимый представлялся сотрудником службы пожарной безопасности, обманывал пожилых жителей Ижевска и продавал им устройства пожаротушения по завышенным ценам, сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Весной 2022 года, когда совершались преступления, рыночная стоимость устройства пожаротушения составляла 2,5 тыс. руб. для физлиц. Осужденный продавал их пенсионерам за 9,9 тыс. руб., утверждая об обязательности установки устройства. Всего от его действий пострадали 12 человек. Кроме этого, находясь в квартире одного из потерпевших, он украл из шкафа 41 тыс. руб.

Устиновский районный суд Ижевска признал подсудимого виновным. Его приговорили к 3 годам лишения свободы и взыскали 202,9 тыс. руб. в пользу 11 потерпевших пожилых жителей.

После этого защитники осужденного подали апелляцию в Верховный суд Удмуртии, ссылаясь на то, что он занимался розничной продажей средств пожаротушения, стоимость которых оказалась несколько выше рыночной. Кроме того, адвокаты указали на ряд соседних регионов России, где полиция отказалась возбуждать уголовное дело.

Верховный суд республики согласился с решением первой судебной инстанции и оставил приговор в силе.