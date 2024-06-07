Корпорация развития Удмуртии заключила соглашение с Московской биржей на ПМЭФ

6 июня Корпорация развития Удмуртии (КРУР) подписала соглашение о сотрудничестве с Московской биржей на ПМЭФ-2024. Это позволит привлечь предпринимателей региона к использованию финансовых инструментов биржи, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: директор КРУР Фаниль Мандиев и управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Московской биржи Владимир Крекотень

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Слева направо: директор КРУР Фаниль Мандиев и управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Московской биржи Владимир Крекотень

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Сотрудничество с Московской биржей открывает перед предпринимателями республики новые возможности. Безусловно, бизнес республики и раньше пользовался теми финансовыми инструментами, которые предоставляет биржа. Это, например, возможность получения дополнительных источников финансирования на реализацию своих проектов, а также способ инвестирования средств в продукты, предлагаемые биржей. Соглашение укрепит наши партнерские отношения и расширит векторы взаимодействия»,— сказал директор КРУР Фаниль Мандиев.

Подписанный сторонами документ предусматривает работу по информированию эмитентов и инвесторов о способах привлечения и размещения капитала на фондовом рынке, а также консультирование компаний региона по процедуре выхода на Московскую биржу. Соглашение предполагает сотрудничество при проведение мероприятий по повышению финграмотности и формированию инвестиционной культуры.