Выступления комика Сергея Орлова в Ижевске перенесли из-за проблем со здоровьем

В столице Удмуртии перенесли на неопределенный срок выступление комика Сергея Орлова в рамках тура «Переходный возраст». Это связано с проблемами со здоровьем артиста, сообщается в соцсетях комика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: orlov_skvz / Telegram Фото: orlov_skvz / Telegram

«Мы вынуждены перенести концерты тура в городах Челябинск, Пермь, Ижевск и Киров в связи с нестабильным состоянием здоровья артиста. Новые даты будут объявлены позже»,— сообщают в соцсетях организаторы гастролей и команда господина Орлова.

Выступление комика было запланировано 7 июня в ДК «Металлург» Ижевска.