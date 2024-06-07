Выступления комика Сергея Орлова в Ижевске перенесли из-за проблем со здоровьем
В столице Удмуртии перенесли на неопределенный срок выступление комика Сергея Орлова в рамках тура «Переходный возраст». Это связано с проблемами со здоровьем артиста, сообщается в соцсетях комика.
Фото: orlov_skvz / Telegram
«Мы вынуждены перенести концерты тура в городах Челябинск, Пермь, Ижевск и Киров в связи с нестабильным состоянием здоровья артиста. Новые даты будут объявлены позже»,— сообщают в соцсетях организаторы гастролей и команда господина Орлова.
Выступление комика было запланировано 7 июня в ДК «Металлург» Ижевска.