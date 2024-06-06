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Администрацию Ижевска обязали отремонтировать эстакаду для инвалидов на площади

Суд в Ижевске обязал администрацию города обустроить пешеходную эстакаду на Центральной площади для инвалидов. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, объект не соответствует техническим требованиям.

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

На пешеходной эстакаде на Центральной площади, включая лестничные сходы к улице Карла Маркса, выявили разрушения конструкции, в том числе ступеней и покрытия площадок из бетонных плиток. Пандусы на лестничных пролетах не оборудованы ограждениями и поручнями.

Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры Октябрьского района.

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