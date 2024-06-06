Пьяный водитель питбайка врезался в пьяного водителя Mazda в Сарапуле Удмуртии
Ночью 5 июня в Сарапуле Удмуртии произошло столкновения питбайка и автомобиля Mazda. 18-летний и 36-летний водители транспортных средств на момент аварии находились в пьяном состоянии, сообщает 1-й отдел УГИБДД по республике.
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В результате ДТП водитель и 16-летняя пассажирка питбайка получили травмы. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
Водитель питбайка не имел права управления транспортом и находился без спецэкипировки, отметили в Госавтоинспекции.