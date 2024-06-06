Сбер выявил схему мошенничества с «инвестициями» кредитных средств граждан в финансовые пирамиды

Сотрудники Сбера выявили схему мошенничества, при которой организаторы финансовой пирамиды убеждали граждан брать кредиты в банках и 60% заемных средств направлять им в обмен на полное погашение долга. Сбер совместно с правоохранительными органами пресек деятельность этой пирамиды, а также выявил еще три похожих случая. Об этом заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал на XXVII Петербургском международном экономическом форуме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Преступная схема привлекла внимание одного из сотрудников, который обнаружил, что один клиент банка погашает кредиты сразу за 27 человек. Внутреннее расследование и тщательный анализ кредитного портфеля помогли предотвратить дальнейшие выдачи на 200 млн руб. и выявить еще три пирамиды.

Результаты расследования Сбер передал в правоохранительные органы, после чего было возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Четверых организаторов пирамиды арестовали, у них изъято 43 млн руб. на счетах и наличными, три квартиры и 12 автомобилей. На момент ареста преступники готовились свернуть пирамиду и скрыться.

«К сожалению, несмотря на многочисленные печальные примеры, финансовые пирамиды по-прежнему привлекают тысячи людей, которые надеются получить рекордную гарантированную доходность. В Сбере действуют алгоритмы выявления лиц, которые могут быть вовлечены в пирамиду, что позволяет нам предотвращать выдачу им кредитов, выявлять пирамиды и передавать данные в правоохранительные органы. Однако комплексное решение проблемы невозможно без серьезных законодательных изменений. Выявлять финансовые пирамиды очень сложно, так как не всегда очевидны признаки преступления — пирамиды ловко имитируют легитимную деятельность. Сейчас в УК РФ даже отсутствует такое понятие, как финансовая пирамида. Мы видим возможности борьбы с подобными преступления в изменении законодательства. Мы со стороны Сбера планируем инициировать такие изменения, чтобы ввести уголовную ответственность за организацию финансовой пирамиды»,— сказал председатель правления Сбербанка Станислав Кузнецов.