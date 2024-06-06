Спецслужбы Ижевска провели учения по пресечению и ликвидации теракта на поезде

5 июня на территории Ижевска провели антитеррористические учения. Спецслужбы отрабатывали пресечение и локализацию последствий теракта на объекте железнодорожного транспорта, сообщает пресс-служба УФСБ по Удмуртии.

Кроме того, были отработаны действия привлекаемых сил и средств для ликвидации террористической угрозы.

В результате учений были выработаны решения, направленные на повышение готовности сил и средств оперштаба республики, выделенных на борьбу с терроризмом.