Спецслужбы Ижевска провели учения по пресечению и ликвидации теракта на поезде
5 июня на территории Ижевска провели антитеррористические учения. Спецслужбы отрабатывали пресечение и локализацию последствий теракта на объекте железнодорожного транспорта, сообщает пресс-служба УФСБ по Удмуртии.
Кроме того, были отработаны действия привлекаемых сил и средств для ликвидации террористической угрозы.
В результате учений были выработаны решения, направленные на повышение готовности сил и средств оперштаба республики, выделенных на борьбу с терроризмом.