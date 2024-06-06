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обновлено 12:12

Обвиняемого во взятке сотрудника «Ижводоканала» в Удмуртии оставили под арестом

Верховный суд Удмуртии рассмотрел апелляцию защитников обвиняемого в получении взятки начальника отдела капительного строительства МУП Ижевска «Ижводоканал». Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, обвиняемый и его адвокаты просили изменить меру пресечения на ту, которая не связана с изоляцией от общества.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Фото: Объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Судебная инстанция оставила меру пресечения в виде заключения под стражей без изменения.

Напомним, начальника отдела задержали 1 июня по подозрению в получении крупной взятки от представителей подрядной организации. Следствие считает, что деньги он получил за приемку строительно-монтажных работ в рамках реконструкции систем водоснабжения и водоотведения Ижевска. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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