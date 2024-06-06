Руководителю и помощникам «Свидетелей Иеговы» Ижевска избрали меру пресечения

Индустриальный районный суд Ижевска избрал меру пресечения трем последователям местной религиозной организации «Свидетелей Иеговы» (ее деятельность признана экстремистской и запрещена на территории России). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

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Следствие считает, что руководитель и два помощника местной религиозной организации устраивали видеоконференции в интернете, где изучалась экстремистская литература и декларировалось превосходство учения перед другими религиозными конфессиями. Также высказывалось мнение о «недопустимости исполнения общегражданских обязанностей и почитания государственных символов России». Обвиняемые вели работу по приему в организацию новых последователей и инструктировали действующих по мерам конспирации.

Им предъявлено обвинение в организации деятельности экстремистского религиозного объединения (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ). Одного помощника заключили под стражу на 2 месяца до 5 августа, в отношении «старейшины» и второго помощника избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.