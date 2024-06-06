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Вдоль центральных улиц Ижевска высадят около 100 тысяч цветов ко Дню города

К празднованию Дня города в столице Удмуртии началась масштабная высадка цветов вдоль центральных дорог. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ижевска.

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

В рамках этой инициативы власти планируют высадить около 100 тыс. цветов. Работы уже провели на улице Лихвинцева и на перекрестке Пушкинская—Кирова.

К 12 июня специалисты планируют завершить высадку петуний, бархатцев, бегоний и цинерарий на улицах Пушкинская (от Майской до К. Либкнехта), 10 лет Октября (от Пушкинской до Удмуртской), 9-е Января и Ленина.

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