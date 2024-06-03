В Свердловской области на неделе ожидаются жара от +25° и грозы

На территории Свердловской области в течение недели установится жара температурой выше +25°, а также ожидаются грозы, сообщил telegram-канал «Погода в Екатеринбурге».

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В понедельник на Среднем Урале попытается распространится умеренно-холодный воздух: фронт двинется через регион на юг в сопровождении дождя, который пройдет в северных и восточных районах, а в западных могут сформироваться грозы. До юга и юго-запада похолодание не дойдет: в то время как днем в северной половине области установится температура от +14°..+19°, в южной будет жарко на отметках до +26°..+31°.

В ночь на вторник в регион будет поступать воздух с высоким содержанием влаги — из-за этого при +25° днем относительная влажность воздуха будет превышать 50%, что значительно выше, чем было днем воскресенья. Кроме того, во вторник и среду ожидаются грозы.

В Екатеринбурге в понедельник днем +28°..+30°, ветер западный, юго-западный, вечером с переходом на северо-восточный, 3-8 м/с, порывы до 11 м/с, малооблачно, во второй половине дня переменная облачность — вечером возможен небольшой дождь. Во вторник в городе ночью до +14°, днем до +25°. В следующие три дня ночная температура будет держаться на уровне +16°, при этом днем в среду будет +27°, в четверг +25°, в пятницу +22°. На выходных жара немного спадет: в субботу ночью +14°, днем +21°, в воскресенье — ночью +13°, днем +23°.

Ранее в МЧС Свердловской области выпустили штормовое предупреждение о том, что в понедельник на территории региона ожидаются сильные дожди и ветер с порывами до 17 м/с.

Ирина Пичурина

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