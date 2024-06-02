МЧС предупредило о ливнях и сильном ветре до 17 м/с в Свердловской области

В понедельник, 3 июня, в Свердловской области ожидаются сильные дожди и ветер с порывами до 17 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. Спасатели рекомендуют быть бдительными и соблюдать меры безопасности.

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Ночью 3 июня в Свердловской области температура воздуха опустится до +8°, следует из данных Уральского Гидрометцентра. Температура днем на юге региона повысится до +24°…+29°, на севере — до +19°…+24°. Порывы ветра составят 15-17 м/с. В регионе пройдет кратковременный дождь, на севере области ожидается гроза. В Екатеринбурге в понедельник ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью составит +11°...+12°, днем — +27°...+29°. Порывы ветра — до 14 17 м/с.

4 июня, во вторник, в области будет переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью составит +9°...+14°, днем — +22°...+27°. Ветер ночью ожидается юго-восточный, восточный 5-10 м/с. В Екатеринбурге во вторник будет переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью — +12°...+14°, днем — +25°...+27°. Ветер, как и в целом по области, юго-восточный, восточный 5-10 м/с.

5 июня, в среду, в Свердловской области будет переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Температура ночью опустится до +12°...+17°, днем повысится до +22°...+27°. Ветер южный, юго-западный 5-10 м/с. В Екатеринбурге в среду ожидается переменная облачность, небольшой дождь ночью, кратковременный — днем. Температура ночью составит +15°...+17°, днем — +25°...+27°. Ветер, как и в целом по области, южный, юго-западный 5-10 м/с.

Василий Алексеев

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