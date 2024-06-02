Сургутская прокуратура устроила проверку после гибели кошки на самолете Utair

Сургутская транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия после сообщений о гибели кошки на борту воздушного судна авиакомпании Utair, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. Ранее Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщил, что на борту самолета авиакомпании Utair, летевшего из Москвы в Турцию, из-за жары погибла кошка.

По данным Telegram-канала, во время посадки в салоне стало душно и хозяева кошки поставили переноску с животным у прохода, на что получили замечание бортпроводницы. Стюардесса потребовала убрать переноску с котом под сиденье. «Послушались стюардессу. Кошка стала паниковать, как я предполагаю, что воздуха там стало не хватать. Из переноски достать ее не дали из-за жалоб других пассажиров»,— передает слова хозяйки животного Telegram-канал.

После перелета семья обратилась с жалобой в авиакомпанию Utair.

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