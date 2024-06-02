На Ямале запустили электронный сертификат на покупку товаров к учебному году

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в воскресенье, 1 июня, началась Неделя детства в честь Дня защиты детей. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, всего запланировано около 500 мероприятий. Для многодетных семей стал доступен электронный сертификат на покупку товаров к учебному году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа Фото: Пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа

По данным регионального правительства, 3 июня во всех городах и районах округа пройдут спортивные мероприятия. 5 июня, в День охраны окружающей среды, для детей организуют экологические квесты, конкурсы и мастер-классы. Афишу можно посмотреть на сайте Ямал100.рф.

«На Ямале созданы все условия для того, чтобы дети росли здоровыми, получали качественное образование и развивали свои таланты. Мы строим новые школы и детские сады, поддерживаем творческие и спортивные коллективы, реализуем программы по охране здоровья и социальной защите детей. Забота о подрастающем поколении — это наш общий долг и ответственность. У каждого ребенка должно быть счастливое и безопасное детство»,— отметил губернатор Дмитрий Артюхов.

В День защиты детей запустили электронный сертификат на покупку школьных принадлежностей, который выдается на каждого школьника из многодетной семьи. Средства поступают на карту «Мир», подключенную к ямальскому проекту «Морошка». Как сказано в сообщении, для оформления необходимо с 1 июня по 30 ноября подать заявление в орган соцзащиты через сайт окружного департамента.

Кроме того, в ближайшее время в округе планируют начать бесплатную выдачу витамина Д детям до трех лет. В этом году расширены возможности реабилитационного сертификата для детей с заболеваниями, а многодетные семьи смогут чаще пользоваться соцподдержкой на отдых и оздоровление.

Напомним, 2024 год губернатор Дмитрий Артюхов объявил Годом детства. По итогам 2023 года ЯНАО занял четвертое место среди регионов РФ по рождаемости, а в УрФО — первое. В текущем году на территории округа планируют обустроить 50 детских площадок.

Полина Хабарова

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