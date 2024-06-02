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В РПЛ впервые в истории сыграют две команды из Самарской области

В Российской премьер-лиге впервые с момента создания турнира сыграют две команды из Самарской области. Вместе с самарскими «Крыльями Советов» регион будет представлен и «Акроном» из Тольятти.

Тольяттинская команда по сумме двух встреч переиграла «Урал» из Екатеринбурга в стыковых матчах и завоевала путевку в РПЛ.

До создания РПЛ высшая лига отечественного футбола в 1994 и 1996 годах была представлена двумя командами из Самарской области. Помимо «Крыльев Советов» в Высшую лигу выходила «Лада» из Тольятти.

Андрей Сазонов

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