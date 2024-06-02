Губернатор ЯНАО Артюхов высказался о смерти депутата Госдумы Чилингарова

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов выразил соболезнования родным и близким депутата Госдумы и полярного исследователя Артура Чилингарова в связи с его смертью. «Все его инициативы на посту депутата Государственной Думы были направлены на поддержку Севера. Артур Николаевич был большим другом Ямала, с удовольствием приезжал и всегда тепло отзывался о нашем регионе»,— написал глава региона в своем Telegram-канале.

Господин Артюхов отметил, что знал господина Чилингарова лично. «Полярник, исследователь, государственный деятель, путешественник — больше 60-ти лет жизни он посвятил северным землям и морям. Одинаково высоко ценил арктическую природу, благополучие жителей Арктики и роль науки в освоении Севера, ради которых раз за разом отправлялся в смелые экспедиции»,— сказал губернатор.

О смерти Артура Чилингарова высказалась и экс-губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАЮ-Югра) Наталья Комарова. «Ушел из жизни Человек. Человек, сделавший меня полярником (по — настоящему — с Северным полюсом), Человек, давший возможность участвовать в экспедиции по погружению "Миров" на дно Байкала. Мой Человек. Скорблю. Соболезную родным и близким Артура Николаевича»,— написала она в своем Telegram-канале.

Напомним, Артур Чилингаров умер 1 июня в возрасте 84 лет. Артур Чилингаров — первый вице-президент Русского географического общества, президент Государственной полярной академии, президент Ассоциации полярников. В 2008 году стал членом-корреспондентом РАН.

Избирался депутатом Госдумы VII и VIII созывов от партии «Единая Россия». Входил в комитет по международным делам и комиссию по вопросам депутатской этики. До этого он был специальным представителем президента по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике, членом Совета федерации от Тульской области, а также советником губернатора Тульской области.

Василий Алексеев

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